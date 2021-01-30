Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç
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Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç

30.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:06

Japonya'nın başkenti Tokyo'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hayatını kaybeden annesinin cansız bedenini dondurucuda saklayan bir kişi, olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Şüpheli, polisteki ifadesinde "Evden taşınmak istemediğim için sakladım" dedi.

Japonya'da ölen annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda saklayan bir kişi, eksik kira ödemeleri nedeniyle evi terk etmek zorunda kalınca yakayı ele verdi. 48 yaşındaki şahıs, olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

Yerel basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; 48 yaşındaki Yumi Yoshino, Tokyo'da birlikte yaşadıkları evde 10 yıl önce annesini ölü olarak buldu. Annesinin cansız bedenini yıllarca dondurucuda saklayan Yoshino, eksik kira ödemeleri nedeniyle evi terk etmek zorunda kalınca yakayı ele verdi.

Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç

"EVDEN TAŞINMAK İSTEMEDİĞİM İÇİN SAKLADIM"

Daireye gelen temizlik görevlisinin cesedi bulmasıyla ortaya çıkan olayın ardından şüpheli, Tokyo yakınlarındaki Chiba'da kaldığı otelde dün yakalandı. Şüphelinin polisteki ifadesinde, "Evden taşınmak istemediğim için sakladım" dediği belirtildi.

CESETTE DARP İZLERİNE RASTLANMADI

Donmuş cesette darp izine rastlanmadığı öğrenilirken, şahsın kesin ölüm nedeni ve zamanının da tespit edilemediği kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç
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