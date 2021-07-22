Annesinin boğazını kesti, 'Çok iyiyim' dedi
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Annesinin boğazını kesti, 'Çok iyiyim' dedi

Annesinin boğazını kesti, 'Çok iyiyim' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Güney ilçesinde daha önce bir kaza daha canına kast ettiği ve bu olayın ardından 2 yıl önce barıştığı annesini boğazını keserek öldüren zanlı yakalandı.

Denizli'nin Güney ilçesinde daha önce bir kaza daha canına kast ettiği ve bu olayın ardından 2 yıl önce barıştığı annesini boğazını keserek öldüren zanlı yakalandı. Saklandığı aparttan çıkarken kıskıvrak yakalanan zanlının, polis otosuna bindirilirken ki sözleri "Çok iyiyim" oldu.

Denizli'nin Güney ilçesi Tikilik Mahallesinde meydana gelen olayda; ilçedeki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Gökhan Rüzgar (37), 68 yaşındaki annesi Şadiye Rüzgar ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Bir süre sonra öfkesine hakim olamayan Gökhan Rüzgar, ilk önce annesini boğmaya çalıştı. Daha da öfkelenen oğul, baygın düşen annesinin boğazını keserek öldürdü. Annesinin kanlar içerisindeki cansız bedeninin üzerini yorganlar ile örten Gökhan Rüzgar, hiç bir şey olmamış gibi evden çıkıp motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Gelinin çığlıkları cinayeti ortaya çıkardı

Akşam saatlerinde kayınvalidesi Şadiye Rüzgar'ın ziyaretine gelen gelini, eve girdiğinde yaşlı bedenin üzeri örtülmüş cesediyle karşılaştı. Büyük bir şoka yaşayan gelin, bağırarak çevreden yardım istedi. Durum hemen sağlık ekipleri ile polise bildirildi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şadiye Rüzgar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Saklandığı apartta yakalandı

Annesi öldürüp motosikleti ile olay yerinden kaçan katil zanlısı oğul Gökhan Rüzgar'ı yakalamak için çalışma başlatıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan cinayet zanlısının peşine düştü. Yapılan geniş çaplı soruşturma sonucunda anne katili evladın, motosikletiyle birlikte Güney ilçesinden Denizli il merkezine geldiği belirlendi. Adım adım takip edilen şüphelinin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesindeki bir apartta olduğunu belirleyen polis ekipleri, binayı terk etmeye hazırlanan zanlıyı, olay yerinden kaçtığı motosikletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı.

Soğukkanlı tavırları dikkat çekti

Gözaltına alınan Gökhan Rüzgar, sağlık raporu için hastaneye götürüldü. Hastaneden çıkartılıp polis otosuna bindirilen Gökhan Rüzgar, 'Nasıl olduğu' sorusuna "Çok iyiyim" diyerek cevap verdi. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken zanlı, ifadesi alınmak üzere Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Daha önce de denemişti

Annesi Şadiye Rüzgar'ı boğazını keserek öldüren zanlı Gökhan Rüzgar'ın geçtiğimiz dönemde de bir kez daha ananesinin canına kast ettiği, yaşlı kadının komşuları tarafından son anda kurtarıldığı öğrenildi. Birlikte yaşadıkları evi 2 kez ateşe vermeye çalıştığı ifade edilen ve yaşanan bu olayların ardından annesiyle 2 yıl önce yeniden barışan Gökhan Rüzgar'ın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. - DENİZLİ

Annesinin boğazını kesti, 'Çok iyiyim' dedi
Annesinin boğazını kesti, 'Çok iyiyim' dedi
Annesinin boğazını kesti, 'Çok iyiyim' dedi
Annesinin boğazını kesti, 'Çok iyiyim' dedi
Annesinin boğazını kesti, 'Çok iyiyim' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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