Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı Bursa'da, annesi uyuduğu sırada yanına yaklaşarak koynundaki paraları almaya çalışan genç, talihsiz kadını bıçaklayıp paraları alarak kaçtı.

Bursa'da 60 ayrı suçtan sabıkası bulunan genç, annesini uyurken bıçaklayıp koynundaki 600 lirayı alıp kaçtı.

DİRENİNCE BIÇAKLADI

Olay, geçen hafta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 60 ayrı suçtan sabıkası bulunan P.K, annesi uyuduğu sırada yanına yaklaşarak, koynundaki paraları almaya çalıştı. Annesi paraları vermemek için direnince, elindeki bıçakla kadını yaralayan genç, daha sonra annesinin koynunda bulunan 600 lirayı alarak kayıplara karıştı.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından şüpheli Gemlik ilçesinde arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. Emniyete getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli P.K. tutuklandı.

Kaynak: İHA