Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü

07.01.2020 22:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:57

40 yaşındaki annenin, temiz havada uyuması için bir süreliğine balkondaki pusetine koyduğu 7 aylık bebeği, annesinin kendisini balkona koyduğunu unutunca hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

BEBEĞİNİ -20 DERECEYİ BULAN SOĞUKTA BALKONA KOYDU

Vahim olay, Rusya'nın doğusundaki Habarovsk kentinde meydana geldi. İddialara göre 40 yaşındaki anne, 7 aylık bebeğinin bir süre temiz havada uyumasını istedi. -20 dereceyi bulan soğuk havaya aldırış etmeden bebeği balkonda bulunan pusetine yerleştiren anne daha sonra içeri girdi.

TALİHSİZ BEBEĞİ BALKONDA UNUTTU

Anne bebeği balkonda unutunca, talihsiz bebek 5 saat boyunca -20 dereceyi bulan hava sıcaklığında balkonda kaldı. Rusya yerel basınında çıkan haberlerde, 40 yaşındaki annenin çocuğunu bir kaç dakikalığına balkona bıraktığı ancak bebeğini balkona koyduğunu unutunca çaresiz bebeğin dondurucu soğukluğa 5 saat boyunca maruz kaldığı yazıldı.

ÖLÜM NEDENİ 'HİPOTERMİ'

5 saat sonra bebeğini balkona koyduğunu hatırlayan anne çocuğu kucağına aldığında bebekte artık hiç bir yaşam belirtisi yoktu. Çocuğun ölüm nedeninin vücut ısınının normalin altına düşmesinin bir sonucu olan 'hipotermi' olduğu tespit edildi.

BAKANLIKTAN UYARI NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

Konuyla alakalı sosyal medya üzerinden uyarı niteliğinde açıklamada bulunan Rusya Sağlık Bakanlığı, "Çocuklarınızı gözetimsiz bırakmayın. Çocuğunuzun nerede ve kiminle olduğunu daima bilin. Özellikle kış aylarında kaybolan çocuklar hızlı bir şekilde soğuk havanın kurbanı olabilir" ifadelerini kullandı.