Annesi Kalp Krizi Geçiren Defne Samyeli ve Cem Yılmaz Baş Başa Yemek Yedi

Geçtiğimiz aylarda sevgili olan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti Etiler'de görüntülendi. Cem Yılmaz, annesi kalp krizi geçirdiği için zor zamanlar geçiren sevgilisi için yemek organize ederek gece boyunca yakından ilgilendi.

SEVGİLİSİNE MORAL YEMEĞİ DÜZENLEDİ

Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli'nin geçtiğimiz günlerde bir kalp rahatsızlığı geçirmesi üzerine sevgilisine moral vermek için bu yemeği organize ettiği öğrenilen Yılmaz, gece boyunca sevgilisiyle yakından ilgilendi.

"ANNEM İYİ ŞÜKÜRLER OLSUN"

Yemek sonrası annesinin sağlık durumu hakkında konuşan oyuncu ve sunucu Samyeli, "Annem şimdiiyi, şükürler olsun" dedi.

EVDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli, geçtiğimiz hafta evde kalp krizi geçirdi. Acil olarak hastane kaldırılan Samyeli'nin duran kalbi doktorların müdahalesiyle kurtarıldı. Hemen ameliyata alınan Sendegül Hanım'a stent takıldı. Cem Yılmaz ise zor günler geçiren Samyeli ailesini bir an olsun yalnız bırakmadı.