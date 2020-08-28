Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Afyonkarahisar'da bir genç, annesi ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü şahsı lokantada tabancayla vurarak öldürdü.

Olay Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağı Piribeyli köyünün Köydeğirmeni mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Y.T., kardeşinin lokantasında tabancayla Sezgin K.'ya ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Sezgin K., yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerine sevk edildi.

ANNESİYLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Sezgin K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sezgin K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cinayet şüphelisi Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.T.'nin verdiği ilk ifadesinde Sezgin K.'nın annesiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA