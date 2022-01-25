Annemizi Saklarken neden final? Annemizi Saklarken final mi yapıyor, ne zaman bitecek?
Star Tv ekranlarında yayınlanan Annemizi Saklarken dizisi 8. bölümüyle final yapıyor. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer alıyor. Başrol oyuncularıyla dikkat çeken dizi ise fazla ilgi toplamadı. Annemizi Saklarken final yapma kararının ardından Annemizi Saklarken neden final? Annemizi Saklarken final mi yapıyor, ne zaman bitecek? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.
Annemizi Saklarken neden final? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan Annemizi Saklarken dizisi, Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan gibi isimleri bünyesinde bulundurmakta. Annemizi Saklarken final mi yapıyor, ne zaman bitecek?
Dizi, izlenme oranlarının beklenenin altında kalmasından ötürü final kararı vermesi takipçilerini hüzne boğdu.8. bölüm fragmananında neler oluyor?
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
Can'ın dudaklarından dökülen "Anne!" kelimesi bir bomba etkisi yaratır. Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır? Derya ve kardeşlerinin annelerini saklamaları neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir. Bora'nın elindeki deliller ile Handan'ın sırrı nihayet gün ışığına çıkacak gibidir. Ela'nın zekâsı bazı sorunları çözerken başka çıkmazların içine sokar hepsini. Derya'yla Ela'nın iki ayrı taraf olması, aileyi de bölmektedir. Handan yeni hayatının altında ezilmeye başladıkça, kime güveneceğini de bilemez hale gelir. Bu da onu hatalar yapmaya sürükler. Bunca zaman gözünü onun üzerinden ayırmayan Bora ise artık yeni sorular sorması gerektiğiyle yüzleşmektedir. Handan'ın değil de babasının, Dündar'ın sakladıklarını sorgulamaya başlar. Füsun'un çok uzun zamandır sakladığı hayati bir sır, en olmaması gereken kişinin eline geçerken; Handan da gizli bir düşmanın kollarına düşmektedir... Zerrin'in kaderinin gölgesi üzerinde dolaşmaya başlar
İyi bir başlangıç yapan dizi gerisini getiremeyince kanal yönetimi dizi için final kararı verdi.
- Yapım: Ojo Pictures
- Yönetmen: Barış Yöş
- Senaryo: Sırma Yanık
- Hande Doğandemir
- Kutsi
- Yeşim Ceren Bozoğlu
- Hatice Aslan
- Ece Yaşar
- Erdem Kaynarca
- İncinur Sevimli
- Ezgi Gör
- Ezgi Tombul
- Barış Taşkın
- Semih Kızılkaya
- Zümre Ertürk
- Merve Sevin
- Özgür D. Foster
- Güngör Bayrak