Annemizi Saklarken konusu nedir, oyuncuları kimler? Annemizi Saklarken uyarlama mı? Annemizi Saklarken başrol oyuncuları kimler?
Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken bugün başlayacak. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler Annemizi Saklarken dizisinin konusu nedir, dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? merak etti. Peki, Annemizi Saklarken konusu nedir, oyuncuları kimler? Annemizi Saklarken uyarlama mı? Annemizi Saklarken başrol oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken konusu nedir, oyuncuları kimler? Annemizi Saklarken uyarlama mı? Annemizi Saklarken başrol oyuncuları kimler?
Annemizi Saklarken dizisi her Çarşamba saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
Hande Doğandemir
Kutsi
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hatice Aslan
Ece Yaşar
Erdem Kaynarca
İncinur Sevimli
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Özgür D. Foster
Güngör Bayrak
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