Annemizi Saklarken konusu nedir? Annemizi Saklarken uyarlama mı? Oyuncuları kim?

Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken bugün başlayacak. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler Annemizi Saklarken dizisinin konusu nedir, dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? merak etti. Peki, Annemizi Saklarken konusu nedir, oyuncuları kimler? Annemizi Saklarken uyarlama mı? Annemizi Saklarken başrol oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Annemizi Saklarken konusu nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken konusu nedir, oyuncuları kimler? Annemizi Saklarken uyarlama mı? Annemizi Saklarken başrol oyuncuları kimler?

ANNEMİZİ SAKLARKEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Annemizi Saklarken dizisi her Çarşamba saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

Güngör Bayrak

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