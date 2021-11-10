Annemizi Saklarken konusu ne, oyuncuları kimler? Dizi uyarlama mı? Annemizi Saklarken oyuncu kadrosunda kimler var?
Ekranların yeni dizisi Annemizi Saklarken oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Annemizi Saklarken dizi izleyicileri dizinin konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Annemizi Saklarken konusu ne, oyuncuları kimler? Dizi uyarlama mı? Annemizi Saklarken oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm bilgiler...
Annemizi Saklarken ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Annemizi Saklarken konusu ve oyuncuları kimlerdir? Annemizi Saklarken başrolde kimler var? Annemizi Saklarken dizisinde Kutsi var mı? Annemizi Saklarken hangi kanalda? Annemizi Saklarken saat kaçta başlayaca?
Annemizi Saklarken Star TV'de ekranlara gelecektir. Henüz dizinin yayın günü belli olmadı. Dizinin ilk tanıtım fragmanı Youtube'da yayınlanmıştı.
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
Hande Doğandemir
Kutsi
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hatice Aslan
Ece Yaşar
Erdem Kaynarca
İncinur Sevimli
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Özgür D. Foster
Güngör Bayrak