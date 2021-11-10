Annemizi Saklarken konusu ne, oyuncuları kimler? Dizi uyarlama mı? Annemizi Saklarken oyuncu kadrosunda kimler var?

Annemizi Saklarken ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Annemizi Saklarken konusu ve oyuncuları kimlerdir? Annemizi Saklarken başrolde kimler var? Annemizi Saklarken dizisinde Kutsi var mı? Annemizi Saklarken hangi kanalda? Annemizi Saklarken saat kaçta başlayaca?

ANNEMİZİ SAKLARKEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Annemizi Saklarken Star TV'de ekranlara gelecektir. Henüz dizinin yayın günü belli olmadı. Dizinin ilk tanıtım fragmanı Youtube'da yayınlanmıştı.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

Güngör Bayrak

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