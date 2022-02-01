Annemizi Saklarken hangi gün? STAR TV Annemizi Saklarken bitti mi? Ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor?

Annemizi Saklarken hangi gün sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Annemizi Saklarken izleyenler tarafından beğenildi. Dizi her hafta yeni bölüm ile izleyicilerle Star TV ekranlarında buluşmaktır. Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterine Hande Doğandemir, Dündar karakterine ise Kutsi hayat veriyor. Annemizi Saklarken dizisi 15 Aralık 2021 tarihinde Star TV ekranında yeni bölümüyle seyirciyle buluşacaktır. Annemizi Saklarken dizisi hangi gün? Annemizi Saklarken dizi oyuncuları kimlerdir? Annemizi Saklarken konusu nedir?

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI

Kutsi : Dündar Demir

Hande Doğandemir : Handan Bulut

Ece Yaşar :Derya Güven

Derya Pınar Ak : Ela Güven

Ali Emir Doğrul :Can Güven

Erdem Kaynarca : Bora Demir

Ezgi Gör : Selin Demir

Elif Kurtaran : Pelin Demir

Hatice Aslan : Benan Demir

Nimet İyigün : Zerrin Demir

ANNEMİZİ SAKLARKEN HANGİ GÜNDÜ?

Bugün yeni bölümü yayınlanacak olan Annemizi Saklarken dizisi, izleyenlere yine keyifli anlar yaşatacak. Star TV ekranlarında yayınlanan dizi her yaş grubunun izlediği herkes tarafından sevilen bir dizi haline gelmiştir. Annemizi saklarken dizisi hafta içi Çarşamba günleri saat 20.00 da yayınlanmaya devam edecektir..

ANNEMİZİ SAKLARKEN BİTTİ Mİ?

Dizi, sekizinci bölümüyle 26 Ocak 2022 tarihinde final yaptı.

8. Bölüm Konusu (Final);

Zerrin Demir ölmedi mi? Gaipten mesajlar! Basın hızla bu tür haberlerle kaynarken, Handan'ın zihni de her şeyden şüphe edebilir hale gelmektedir. Melek'in ona ilaçlar vermekte olduğundan habersiz, Zerrin'in hayaletinin evin içinde dolaşmaya başladığına inanır. Birileri bu inancı beslemektedir hiç şüphesiz. Ama kim? Dündar da bu sorunun yanıtını bulmaya çalışır. Öte yandan Derya ve Bora arasında bazı duvarlar yıkılmakta, ikisi de birbirlerine karşı gerçek hislerine teslim olmaktadır. İşte bu teslim oluş, çevrelerinde olup biten her şeye aynı noktadan bakmaya başlamalarını sağlar. Ve annesinin nasıl bir uçuruma doğru sürüklendiğini fark eden Derya, Bora'nın da gözlerini açacak, iki gencin arasında filizlenen duygular, gerçeklerin açığa çıktığı büyük bir yüzleşmenin de ateşi olacaktır. Zerrin'in akıbetinin öğrenilmesi… Dündar'ın sırlarının açığa çıkması… Ve Handan'ın artık çocuklarına sahip çıkması! Bu öykünün başka türlü nihayete ermesi düşünülebilir mi?

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