Annem filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Annem konusu nedir? Annem oyuncuları kimler?
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Annem filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Annem konusu nedir? Annem oyuncuları kimler?

26.10.2020 17:56 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:01
Annem filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Annem konusu nedir? Annem oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Mustafa Koton'un yaptığı 2019 yapımı Türk sinema filmi Annem oyuncuları kimler? Annem filmi konusu nedir? Annem filmi nerede çekildi? Annem hangi kanalda yayınlanacak? Kanal D'de saat kaçta başlıyor? TV'de ilk kez mi?

Annem filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken yapım, Mustafa Koton yönetmenliğinde çekildi. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği film nerede çekildi? Annem filmi tüm detayları ile haberimizde.

ANNEM FİLMİ NEDİR? HAKKINDA BİLGİLER

Annem, Mustafa Koton'un yönetmenliğini, Ayşe Balıbey Tanıl, Evren Erdoğan ve Bener Karaçor'ın senaristliğini, Candan Erçetin'ın müziğini, Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fülya Özcan, Tuğçe Karabayır ve Zuhal Acar'ın başrollerini paylaştığı, 20 Eylül 2019'da vizyona girecek olan Türk Sinema filmi.

ANNEM FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Annem filmi bugün akşam yani 26 Ekim 2020 Pazartesi akşamı saat 20:00 'da Kanal D ekranlarına gelecek. Film TV'de ilk kez yayınlanacaktır. Ayrıca kaçıranlar için tekrarı bugün akşam 22:30'da yayınlanacaktır.

Annem filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Annem konusu nedir? Annem oyuncuları kimler?

ANNEM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir anne kızın hikayesini konu alan "Annem" Tv'de ilk kez bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.

ANNEM FİLMİ OYUNCU KADROSU

Sumru Yavrucuk

Özge Gürel

Sercan Badur

Tuna Orhan

Itır Esen

Fatma Toptaş

Fülya Özcan

Tuğçe Karabayır

Zuhal Acar

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