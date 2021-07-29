"Annem bizi eşine çok ezdirdi" diyen Mehmet Ali Erbil, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu programda annesinin ikinci evliliğini yaptığı üvey babasından dolayı çok zor bir çocukluk geçirdiğini anlattı. "Annem bizi ikinci eşine çok ezdirdi. Bizi babam sevmiyordu, o adam nasıl sevsin?" diyen Erbil, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaklaşık 2 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, Gökhan Çınar'ın sunumuyla TV8'de yayınlanan Paylaş Benimle programına konuk oldu. Psikolog Çınar'a yaşadıklarını anlatan şovmen, çocukluk ve gençlik yıllarına ait bilinmeyenlerden bahsetti.

"ANNEM, ELALEMİN ADAMINA BİZİ EZDİRİRDİ"

Annesinin evlendiği adam tarafından hiç sevilmediklerini ve çok ezildiklerini söyleyen Erbil, şunları anlattı: "Anneme kızamıyorum. Babamdan göremediği sevgiyi, ilgiyi ondan gördü. Annem o adama bizi çok ezdirdi. Annemi çok seviyordu, kıskanıyordu. Biz de büyüyünce batmaya başladık ona. O yüzden bizi evde istememeye başladı. 10 yaşındayım sokağa çıkarmıyordu arkadaşlarımla oynamaya. Baskı yapıyordu bize. Sevgi falan zaten yoktu. Babam sevmiyordu, o adam nasıl sevsin? Evlat olarak annem beni çok üzdü, içimdeki sevgiyi bitirdi. Anneme çamaşırlarımı yıkattırmıyordu adam. Bir elalemin adamına bizi ezdirdiğini görüyorum, bu çok acı bir şey".

"BABAMDAN SEVGİ GÖREMEDİK"

Oyuncu babası Saadettin Erbil'den hiç sevgi görmediğini söyleyen Erbil, "Doğduğumuz evde hiç anne babayı hatırlamıyorum. Babamdan pek sevgi göremedik. Eski İstanbul beyefendisi diye onlar sevgi göstermezlerdi. Babamın, hiç kucağına aldığını hatırlamam. Babama, baba diyemezdik. Babacığım derdik. Babamın bir ıslığı vardı. O ıslığı çaldığında hazır ola girerdik hepimiz" dedi.

"EŞİMDEN HİÇ AYRILMAYACAĞIM DEDİM AMA OLMADI"

Yurtta kaldığı günlerde her gece kendine sözler verdiğini ancak bunları yerine getiremediğini söyleyen şovmen, gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anlar yaşayan Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "Yaşadıklarımdan ve çektiklerimden, kendi çocuklarıma çektirmeyeceğim dedim. Eşimden hiç ayrılmayacağım dedim ama olmuyor işte. Yaşadıklarımdan sonra, o sözü tutmak benim reflekslerimin dışında gerçekleşti. Kendimi yine de suçlu hissetmiyorum. Hiçbir eşimi mağdur etmedim. Hiçbir eşime yüksek sesle bağırmadım."

"YÜCE TANRI BANA İKİNCİ BİR ŞANS VERDİ"

Kaçış sendromu ile mücadele eden şovmen, sağlık durumu hakkında da "Denge sorunum var. Sol ayağımda hala geçmeyen problemler var. Yüce Tanrı bana ikinci bir şans verdi. Sevenlerime ve çocuklarıma beni bağışladı. Hayatım boyunca hiç yaş sorunum olmadı. Ben 13 yaşımda da olgundum. 60 yaşımda olduğum gibiydim. Hayat bana kendim olmayı öğretti. Duygusal olmayı öğrendim. Vicdanımın sesini dinledim. Allah'tan korktum ve kanunlara saygılı oldum. Hiç virgüllerim olmadı. Ne olursa olsun noktayı koyana kadar devam ettim" ifadelerini kullandı.