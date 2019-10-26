Annelerimiz Filmi
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Nuestras madres, 2013 yılında Guatemala’da çıkan iç savaşta yaşananlara odaklanıyor. İnsanlar, ülkede çıkan iç savaşın yarattığı hasar ile başa çıkmaya çalışmaktadır. Genç bir antropolog olan Ernesto, iç savaş sırasında kaybolan kişileri tespit etmeye çalışır. Bu sırada yaşlı bir kadın ile görüşen Ernesto, kadının anlattıklarından savaş sırasında kaybolan gerilla olan babasını bulmasını sağlayacak bir ipucu bulduğunu düşünür. İpucunun peşinden giden Ernesto, babasını bulmayı başarabilecek midir?
Yönetmen: Cesar Diaz
Senaryo: Cesar Diaz
Oyuncular: Armando Espitia , Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverría
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: Nuestras Madres/ Our Mothers
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Guatemala, Belçika, Fransa
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 78 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 06.03.2020
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