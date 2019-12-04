Anneler özel çocukları için oynadı

04.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:08

Karşıyaka'daki anneler Engelliler Günü kapsamında engelli çocukları için oyun oynadı.

Halk Eğitim öğretmenlerinden Aydın Hacer Özlem'den Halk Oyunları kursu alan özel çocukların anneleri, sahne de Harmandalı oynayarak çocuklarını sevindirdi.

Down sendromlu Bergudan Arslan isimli öğrenci harmandalı oynadı, okulun öğretmenlerinde Öznur Avcu Çakır ve Gülgün Yüksel özel öğrenci Umut Çamkıran ile birlikte sahnede özel öğrenciler için şarkılar söyledi.

Anneler göz yaşlarına hakim olamadı

Şiir okunması sırasında yaşanan duygusal anlar yaşandı.

3 Aralık Dünya Engelliler gün nedeniyle Karşıyaka Safiye Nadir Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte okunan "Senden bir isteğim var anne" şiiri okunurken anneler gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Bültenler