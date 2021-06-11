Anneler haklıymış! Bu gıdaların içinde böcek var
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Anneler haklıymış! Bu gıdaların içinde böcek var

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Bilim insanlarının gıdalar üzerinde yaptığı araştırmalar şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Haberler.com Youtube kanalı bu araştırma sonuçlarını derledi. Bakın hayatımız boyunca farkına bile varmadan nasıl böcek yiyormuşuz?

Küçükken bizi yemememiz gereken gıdalardan uzak tutmak için "Onun içinde böcek" var diyen annemizin söylediklerinin bir gün gerçek olabileceği aklınıza geldi mi? Bilim insanları ortaya koyduğu araştırma ile annelerin herhangi bir bilimsel dayanağı olmadan söylediği bu sözleri haklı çıkardı.

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KIRMIZ BÖCEĞİ BİR ÇOK ÜRÜNDE KULLANILIYOR

Araştırmalara göre market raflarındaki ürünlerin çoğunda böcek parçaları bulunuyor. Gıda boyalarının neredeyse tamamı kırmız meşesi üzerinde bulunan kabuklu bit cinsi bir böcekten elde ediliyor. Özel olarak üretilen bu böcekler gıda boyalarından meyveli yoğurtlara, dondurmadan meşrubatlara kadar bir çok üründe kullanılıyor.


Anneler haklıymış! Bu gıdaların içinde böcek var
Haber Yorumları (1)
KADİR BEDİR : ''denetimin ve can yakan disiplin cezasının olmadığı yerlerde usulsüzlük çok olur'' derlerdi eski büyük müdürlerimiz.
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