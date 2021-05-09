Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı

Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, anneler gününde şehit annelerini yalnız bırakmadı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, anneler gününde şehit annelerini yalnız bırakmadı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma Müdürü Abdullah Hasçelik ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker eşliğinde Ören Mahallesinde ikamet eden 1994 yılında Tunceli Pülümür'de şehit olan Tayfun Demirbay'ın annesi Gülşen Demirbay ile Dedeler Köyünde ikamet eden 2011 yılında Diyarbakır'da şehit olan Noyan Aydın'ın annesi Ayşe Aydın'ı ziyaret etti. Şehit annelerin anneler gününü kutlayan Kaymakam Çorumluoğlu, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Şehit anneleri de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam tarafından hatırlanmaları sebebiyle teşekkürlerini iletti. - ZONGULDAK

Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Ekrem İmamoğlu
Magazin Hadise Burcu Biricik Nesrin Cavadzade Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 15:02:01. #1.16#

title