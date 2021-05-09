Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, "imdat" çığlıkları mahalleyi inletti

Esenyurt'ta Anneler Günü'nde bir kadının evinin balkonunda kocası ve oğlu tarafından darbedildiği anlar kameralara yansıdı. "İmdat" çığlıkları mahalleyi inletirken kadın, komşuların ihbarı üzerine eve gelen ekiplere şikayetçi olmadığını söyledi.