Anneler Çocuklarını Gözlerinden Tanıdı

"Ailem Beni Gözümden Tanır" etkinliğinde anneler, gözleri fotoğraflanarak bir kağıda çıktı alınan çocuklarını gözlerinden tanıdı.

Özel Samsun Final İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri #Okulheryerde #Heryerdeokul projesi kapsamında öğretmenleri Ayten Köse eşliğinde "Ailem Beni Gözümden Tanır" etkinliği düzenledi. Öğrencilerin gözleri ilk başta fotoğraflanarak sonrasında bir kağıda çıktı alındı. Belirli bir numara ile sırasıyla asılan öğrencilerin gözleri anneleri tarafından bakılarak tahmin edilmeye çalışıldı. Anneler asılı olan gözlere bakarak çocuklarına ait olan gözleri bulurken öğrencilerin annelerinin kendilerini tanıma sevinci görülmeye değerdi. Ailelerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmelerinin onların gelişiminde çok önemli bir yere sahip olduğu gerçeğinden hareket ederek her anı değerlendirmenin önemine vurgu yapıldı.

Aileler böyle bir etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA