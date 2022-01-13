Anneden oğlunun cinayet sanığına: 6 çocuğu neden yetim bıraktın

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, güvenlik görevlisi Hakan Ökten'i (41) tabancayla öldürmekten ömür boyu hapsi istenen Mevlüt Koyuncu'nun (53) yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. SEGBİS ekranındaki cinayet sanığına bakan Hakan Ökten'in annesi Keziban Ökten, "Oğlumu neden öldürdün, 6 çocuğu neden yetim bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, geçen yıl 20 Mayıs'ta Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Ökten ile Havva B., 42 CTB 54 plakalı araçla saat 20.30 sıralarında ormana gitti. Araçta oturan Hakan Ökten ile Havva B.'nin yanına gelen Mevlüt Koyuncu, üzerindeki tabancayı çıkarıp 3-4 el ateş etti. Hakan Ökten, kanlar içinde kalırken, Havva B., aracına aldığı Ökten'i yolda kendisini karşılayan ambulansa teslim etti. Sağlık ekipleri, Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, burada doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verildi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 'kasten insan öldürme' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, ömür boyu hapsi istenen sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.