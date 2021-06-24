Anneciğim şiiri - Necip Fazıl Kısakürek Anneciğim şiiri
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Anneciğim şiiri - Necip Fazıl Kısakürek Anneciğim şiiri

Anneciğim şiiri - Necip Fazıl Kısakürek Anneciğim şiiri
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Necip Fazıl Kısakürek'in Anneciğim şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Anneciğim şiiri Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Anneciğim şiiri Necip Fazıl Kısakürek Anneciğim şiiri

Anneciğim şiiri Necip Fazıl Kısakürek'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Anneciğim" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Necip Fazıl Kısakürek Anneciğim şiiri

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim! ...

(1926)

Necip Fazıl Kısakürek

Kaynak: Antoloji.com -Necip Fazıl Kısakürek Anneciğim şiiri

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Anneciğim şiiri - Necip Fazıl Kısakürek Anneciğim şiiri - Haberler
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