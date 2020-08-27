Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
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Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kızı, annesi sarılarak gözyaşları arasında cezaevine gönderdi.

27.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:50

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında; kent genelinde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden birinin annesi, gözyaşları içinde kızına sarılarak veda etti.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente ticareti yapılmak üzere uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen 6 adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 223 gram metamfetamin, 5,06 gram eroin, 15,52 gram bonzai, 0,57 gram kokain, uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 3 tabanca, 1 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve kartuş elde edildi.

Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti

Operasyonda, gözaltına alınan 20 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmaktan', 9 şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 24'ü emniyetteki işlemlerinin akabinde serbest bırakılırken, 1'i kadın 3 şüpheli ise alınan ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında daha önce 2 kişinin tutuklandığı da öğrenildi.

KIZINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE GÖNDERDİ

Öte yandan sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen bir şüphelinin annesi, kızı adliyeye sevk edilmeden önce gözyaşları içerisinde Narkotim ekiplerinden müsaade alıp, son kez kızına sarılarak adliyeye gönderdi.

Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
KENAN: Zehirlediği ailenin üzüntüsü ne olacak beter olsun
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TAHTAKURUSU: ee yani? annesi şimdi mi annelik yapıyor? saldım çayıra mevlam kayıra mı yapmış? Belki annesi de biliyor kızının ne yaptığını. .
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HAYIRLI EVLAT: Allah evladında hayırlısını versin. . .
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