Anne Katilinin Fotoğrafı Amerika'yı İkiye Böldü

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Justin Jay Paul, dün annesini bıçaklayarak öldürdü. Jeannette Lee Paul'ün cansız bedenini bulan aile fertleri polise haber verdi fakat bu sırada 22 yaşındaki katil kaçtı.

POLİSLE ÇATIŞTI CEBİNDEB BIÇAK ÇIKTI

Olay yerine gelen ekipler Justin'i vurarak etkisiz hale getirirken, cebinde de cinayeti işlediği bıçağı buldular. Michigan'da yaşayan Justin, polis karakoluna götürüldüğünde ise kan donduran bir poz verdi. Yüzü kanlar içinde olmasına ve sadece birkaç saat önce annesini öldürmesine rağmen yüzünde bir tebessüm beliren adam, sosyal medyada büyük tepki topladı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Justin Jay Paul, polisin elde ettiği tüm kanıtlara rağmen annesini öldürmediğini söylese de, tutuklandıktan sonra polisin çektiği fotoğraf Amerikan kamuoyunda tartışmaya neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, 11 Ocak'ta mahkemeye çıkacak adamın gülümseyen halinin, anne katili olduğunu kanıtı olduğunu öne sürdü. Birçok kişi, genç adamın gülümseyerek verdiği pozun 'anne katili' olduğuna işaret ettiğini söylüyor.

"BİPOLAR DENGESİZLİK VAR"

Justin'in babası Vern Paul, "Oğlumda bipolar dengesizlik var. Paul ile 50 yaşındaki annesi arasında bir sorun yoktu" dedi.

ABD basınına konuşan yetkililer, Paul'ün cinayeti kabul etmediğini dile getirdi.