Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
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Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu

Isparta'da eşinden ayrı yaşayan bir vatandaş, tartıştığı babasını ve kavgayı ayırmaya çalışan annesini bıçaklayarak öldürdü. İşsiz olduğu öğrenilen adamın cinayeti neden işlediği bilinmiyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

23.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:45

Isparta'da eşinden ayrı yaşayan R.A. (44) tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin A. (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher A'yı (71) bıçaklayarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.

Olay, dün akşam Yayla Mahallesi 130. Cadde üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen R.A, iftar yemeği öncesinde emekli astsubay babası Nizamettin A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ANNESİNİ VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında önce babasını, sonra da kendisine engel olmaya çalışan annesini bıçaklayarak, öldürdü. R.A., daha sonra evden çıkıp, karakola giderek polise teslim oldu.

Eve gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nizamettin- Seher A. çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

1 çocuk babası olduğu belirtilen R.A.'nın polisteki sorgusu sürüyor.

Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu

Kaynak: DHA

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