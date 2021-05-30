Anne ayı küçük yavrusunu korumak için kayalıklara çıktı... O anlar böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anne ayı küçük yavrusunu korumak için kayalıklara çıktı... O anlar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Anne ayı küçük yavrusunu korumak için kayalıklara çıktı.

Anne ayı küçük yavrusunu korumak için kayalıklara çıktı... O anlar böyle görüntülendi

BAYBURT - Bayburt'un Demirözü ilçesi kırsalında anne ayı küçük yavrusunu erkek ayıdan korumak için kayalıklara çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar Köyü'nden Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine giden bir grup doğa fotoğrafçısı, yüksek kesimlerde uzaktan önce anne ayı ve arkasındaki yavrusunu daha sonrada onları kovalayan erkek boz ayıyı fark etti.

Ayıların kendilerini göremeyeceği şekilde yer alıp uzaktan teleobjektifle çekim yapan fotoğrafçı bu anları kaydetti.

Görüntüye, anne ayının hemen arkasından gelen yavrusunu kayalıklara çıkardığı ve biraz arkalarından da erkek ayının onları peşinden takip ettiği yansıdı.

Anne ayı yavrusuyla kayalıklara çıkarak kendilerini güvene alırken, erkek ayı bir süre daha onlara baktıktan sonra uzaklaştı.

Anne ayı küçük yavrusunu korumak için kayalıklara çıktı... O anlar böyle görüntülendi
Anne ayı küçük yavrusunu korumak için kayalıklara çıktı... O anlar böyle görüntülendi
Anne ayı küçük yavrusunu korumak için kayalıklara çıktı... O anlar böyle görüntülendi
Anne ayı küçük yavrusunu korumak için kayalıklara çıktı... O anlar böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Demet Özdemir Merve Çağıran
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anne ayı küçük yavrusunu korumak için kayalıklara çıktı... O anlar böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 09:45:21. #1.13#

title