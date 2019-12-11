Anne adayları arasında yeni trendler

11.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:41

CBME Türkiye | Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı 2020 yılının en trend ürünlerini sizler için derledi.

HAMİLE TAYTLARI BU SENE DE MODA

Son zamanların yüksek bel taytları şimdi hamile kadınların da gözdesi oldu. Yüksek bel giysilerin tekrardan trend olması akabinde anne adayları da hem oldukça rahat hem de modaya uygun olması sebebi ile yüksek bel taytları tercih skalası içerisine alıyor. Üzerine giyilen sweatshirt veya uzun tişörtler ile kombin yapıldığında hoş bir görünüme sahip olunacaktır.

MİNİ ELBİSELERDEN ÇEKİNMEYİN

Tek parça kıyafetler kadınlar için her zaman daha pratik olmuştur. Bu pratikliğe hamilelik döneminde daha fazla ihtiyaç duyulur. Önceden anne adayları tarafından çok fazla giyilmese de günümüzde moda oluşu ile birlikte mini ve bol elbiseler adayların tercihi oluyor. Altına giyilen yumuşak tabanlı ayakkabı ve üzerine alınan ceketler ile şık bir kombin yapılabilir.

BASKILI HAMİLE TİŞÖRTLERİ

Yakın tarihte moda olan baskılı hamile tişörtleri de oldukça dikkat çekmeye başladı. Tişörtlerdeki çeşitli yazılar ve desenler, giyen kişilerin göbeklerinin üzerine denk gelecek şekilde tasarlanıyor. Bu olay hamile kadınlar için hem sempatik hem de esprili bir görünüm yaratıyor.

ŞALVAR PANTOLONLAR KURTARICINIZ

Üst tarafı geniş, aşağı tarafa doğru hafif daralma gösteren şalvar pantolonlar, anne adayları için uygun bir seçim olacaktır. Bol gömlek, kazak ve tişörtlerle kombin yapılabilen pantolonlar, bu yıl da çok moda.

SALOPETLER HİÇ ESKİMİYOR

Salopet elbise ve salopet tulumlar hamile kıyafeti denilince belki de aklımıza gelen ilk giysiler arasında yer alıyor. Geçmişten bugüne yerini kaptırmayan salopetler, 2020 senesinin de gözde hamile kıyafetlerinden olacak.

Kaynak: Bültenler