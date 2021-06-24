Anlatamıyorum şiiri - Orhan Veli Kanık Anlatamıyorum şiiri
Orhan Veli Kanık'in Anlatamıyorum şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Anlatamıyorum şiiri Orhan Veli Kanık tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen ve ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Anlatamıyorum şiiri - Orhan Veli Kanık Anlatamıyorum şiiri
Anlatamıyorum şiiri Orhan Veli Kanık'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Anlatamıyorum" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Orhan Veli Kanık Anlatamıyorum şiiri
ANLATAMIYORUM
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Göz yaşlarıma, ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.
Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.
Orhan Veli Kanık