Anlatamıyorum şiiri - Orhan Veli Kanık Anlatamıyorum şiiri
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Anlatamıyorum şiiri - Orhan Veli Kanık Anlatamıyorum şiiri

Anlatamıyorum şiiri - Orhan Veli Kanık Anlatamıyorum şiiri
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Orhan Veli Kanık'in Anlatamıyorum şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Anlatamıyorum şiiri Orhan Veli Kanık tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen ve ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Anlatamıyorum şiiri - Orhan Veli Kanık Anlatamıyorum şiiri

Anlatamıyorum şiiri Orhan Veli Kanık'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Anlatamıyorum" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Orhan Veli Kanık Anlatamıyorum şiiri

ANLATAMIYORUM

Ağlasam sesimi duyar mısınız,

Mısralarımda;

Dokunabilir misiniz,

Göz yaşlarıma, ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;

Her şeyi söylemek mümkün;

Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;

Anlatamıyorum.

Orhan Veli Kanık

Kaynak: Antoloji.com - Orhan Veli Kanık Anlatamıyorum şiiri

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