Anket şirketlerine denetim geliyor! Manipülasyon tespit edilirse hapis cezası var - Haberler
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Anket şirketlerine denetim geliyor! Manipülasyon tespit edilirse hapis cezası var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

MHP'nin sunduğu kanun teklifinin çıkması halinde kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek. Böylece manipülasyon yaptığı tespit edilen araştırma şirketine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Mhp'nin 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu kanun teklifi, Meclis'in açılmasıyla beraber gündeme alınacak. Teklifle beraber, kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek için yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan anket şirketleri denetim altına alınacak.

Yeni Şafak'tan Nur Banu Aras'ın haberine göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya imzalı Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi'yle araştırmacı; yayınlanan bir araştırmasını kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşacak. Araştırmacı, veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst, doğru ve tarafsız olmakla yükümlü olacak.

"Güvenilirliği ve geçerliliği konusunda şüphe duyulan ya da bağlamından koparılarak" müşteri tarafından yayınlanan bir araştırma sonucuna, araştırmacının müdahale etmesi zorunlu olacak. Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önlemek için ilgili işlemler sonlandığında imha edilecek.

Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. TÜİK, bilimsel ve teknik özerklik ilkesi doğrultusunda, kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği ile sınırlı olarak denetim yapacak.

Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek. "Manipülasyon yaptığı" tespit edilen araştırma şirketine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Anket şirketlerine denetim geliyor! Manipülasyon tespit edilirse hapis cezası var
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (4)
Emrah Tosunoglu:Bi bu na el atmadıkları kalmıştı onada attılar ankarada mansur yavaşın seçimi kazandıgı kesin gibi çıkıyordu anketlerde birileri çıkıp ben anketlere güvenmiyorum dedi netice itibariyle ankarads mansur yavaş var kendilerinin millet tarafından ilk seçimde yıkılacagını anlayanlar bu tür yollara başvuruyorlar ne yaparlarsa yapsınlar ilk seçimde gidecekler çünkü millet kararını verdi artık
Cevap Yaz 19 27 Yayından Kaldır
oguz koçak :hiç bir anketçi yayın kuruluşa ben inanmıyorum kim birinci dese en alta kim sonuncu dese ilk başlarda yer alıyor ben anketcileri terk edeli yıllar yıllar oldu güven ziro
Cevap Yaz 3 16 Yayından Kaldır
Edip Sevük:İktidarı p mhp yi 0 ggöstersek ceza alırmıyız?
Cevap Yaz 7 27 Yayından Kaldır
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Haber: Anket şirketlerine denetim geliyor! Manipülasyon tespit edilirse hapis cezası var - Haberler
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