Ankas üç puanla başladı

Gaziantep'in Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Bölge 1'inci Grup temsilcisi Ankassppor, sezonun ilk maçından galibiyet ile ayrıldı.

Pandemi nedeniyle 17 ay aradan sonra yeniden başlayan BAL Liginde çıktığı ilk maçtan galibiyet ile ayrılan Bordo - Mavili ekip, evinde konuk ettiği Antakya Belediyesini tek golle mağlup etti.

Saha: Seyrantepe Tesisleri

Hakemler: Turhan Beyke*** Necmi Akıncı*** Emrah Polat***

Gaziantep Ankasspor: Erhan Kırcı*** Ahmet Arslan*** İbrahim Halil Bozkurt*** Harun Biçer*** Emrah Kiraz*** Baki Orhan*** Seydi Vakkas Eryılmaz*** Mustafa Avcı*** Furkan Uncuer*** Sabri Bülbül*** Sefer Sever***

Antakya Belediyesi: Ali Mellehammud* Kemal Çetinkaya** Barış Can Gür** Oğuz Kaan Oral* Muhammed Beydili** Erdal Onaylı* Mustafa Çelik** Eruğrul Er* Sefer Mert Buldu*** Ümit Başak* Kamil Demir***

Gaziantep Ankasspor kendi evinde konuk ettiği Antakya Belediyesi karşısında ilk yarısını golsüz eşitlikle geçti.

Mücadelenin ikinci yarısında rakibini adeta yarı alanına kilitleyen Bordo – Mavili ekip, kurduğu baskının sonucunu 90 + 7'inci dakikada defans oyuncusu Ahmet Arslan ile buldu ve ilk maçından üç puanı alarak grubunun zirvesine yerleşti.

Kaynak: Bültenler