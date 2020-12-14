Ankaraspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Ankaraspor-Ümraniyespor ilk 11'ler!

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ankaraspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Ankaraspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Ankaraspor-Ümraniyespor ilk 11'ler! Ankaraspor-Ümraniyespor hakemi, puan durumu nedir?

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ankaraspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Ankaraspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Ankaraspor-Ümraniyespor ilk 11'ler! Ankaraspor-Ümraniyespor hakemi, puan durumu nedir? İşte detaylar haberimizde...

ANKARASPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ankaraspor-Ümraniyespor maçı 0-0 bitmiştir. Ankaraspor puanını 9 yaptı. Ümraniyespor'un puanı ise 14 oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Mahmut Akan, Barış Zeren (Dk. 80 Doğukan Efe), Stanojevic, Emre Can Atila (Dk. 46 Ali Rıza Kılıç), Ayuk, Umar (Dk. 76 Erdem Çetinkaya), Beykan Şimşek (Dk. 89 Halil İbrahim Esen)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Batuhan Artarslan, Gökhan Süzen, Mayi, Akabueze, Gomis (Dk. 84 Okan Derici), Sow (Dk. 76 Camara)

SARI KARTLAR

Sarı kartlar: Dk. 27 Stanojevic, Dk. 54 Mahmut Akan, Dk. 72 Ali Ülgen (Ankaraspor), Dk. 45+1 Alaaddin Okumuş, Dk. 53 Batuhan Artarslan (Bereket Sigorta Ümraniyespor)