Ankaraspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Ankaraspor-Ümraniyespor ilk 11'ler!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ankaraspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Ankaraspor-Ümraniyespor ilk 11'ler!

14.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:36
Ankaraspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Ankaraspor-Ümraniyespor ilk 11'ler!

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ankaraspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Ankaraspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Ankaraspor-Ümraniyespor ilk 11'ler! Ankaraspor-Ümraniyespor hakemi, puan durumu nedir?

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ankaraspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Ankaraspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Ankaraspor-Ümraniyespor ilk 11'ler! Ankaraspor-Ümraniyespor hakemi, puan durumu nedir? İşte detaylar haberimizde...

ANKARASPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ankaraspor-Ümraniyespor maçı 0-0 bitmiştir. Ankaraspor puanını 9 yaptı. Ümraniyespor'un puanı ise 14 oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Mahmut Akan, Barış Zeren (Dk. 80 Doğukan Efe), Stanojevic, Emre Can Atila (Dk. 46 Ali Rıza Kılıç), Ayuk, Umar (Dk. 76 Erdem Çetinkaya), Beykan Şimşek (Dk. 89 Halil İbrahim Esen)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Batuhan Artarslan, Gökhan Süzen, Mayi, Akabueze, Gomis (Dk. 84 Okan Derici), Sow (Dk. 76 Camara)

SARI KARTLAR

Sarı kartlar: Dk. 27 Stanojevic, Dk. 54 Mahmut Akan, Dk. 72 Ali Ülgen (Ankaraspor), Dk. 45+1 Alaaddin Okumuş, Dk. 53 Batuhan Artarslan (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

İlgili Haberler

Bursaspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Bursaspor-Ümraniyespor canlı izle!
Bursaspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Bursaspor-Ümraniyespor canlı izle!
Son Dakika: Beşiktaş - Kasımpaşa kaç kaç bitti? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı izle! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı özetleri!
Son Dakika: Beşiktaş - Kasımpaşa kaç kaç bitti? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı izle! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı özetleri!
Fatih Karagümrük - Rizespor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Rizespor maçı sonucu?
Fatih Karagümrük - Rizespor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Rizespor maçı sonucu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Donald Trump Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Nilgün Belgün Haluk Bilginer
Spor Neymar Mbaye Diagne Samet Aybaba Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankaraspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Ankaraspor-Ümraniyespor ilk 11'ler! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 22:38:12. #1.15#
title