Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut kaç yaşında, nereli? Ankaralı Turgut biyografisi!

Star Tv'nin sevilen programı İbo Show'a katılan Ankaralı Turgut'un hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan müzisyen, söz yazarı ve oyuncu olan Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut kaç yaşında, nereli? Ankaralı Turgut mesleği nedir? Ankaralı Turgut hayatı ve biyografisi nedir?

Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan müzisyen, söz yazarı ve oyuncu olan Ankaralı Turgut bu hafta İbo Show'a katılıyor. Star Tv'nin sevilen programı İbo Show'a katılan Ankaralı Turgut'un hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut kaç yaşında, nereli? Ankaralı Turgut mesleği nedir? Ankaralı Turgut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Turgut Karataş ya da bilinen adıyla Ankaralı Turgut, (d. 1963, Ankara), Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan müzisyen, söz yazarı ve oyuncu.

Ankaralı Turgut, çıkardığı albümlerle müzik piyasasının yakından tanınan isimleri arasında yer almaktadır. 1963 yılında Ankara'da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş'dır.

Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.

Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

Bir boru firmasının reklamından etkilenerek sözlerini yazdığı Döşiyelim Abi isimli türküsü artık her yerde dinlenmekte ve çalınmaktadır.

Ankaralı Turgut, halen Ankara'nın gecekondu bölgelerinden olan Altındağ da oturmaktadır.

Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.

ALBÜMLERİ

• Yakalarsam Tık Tık

• Ver Deyom Vermeyon

• Var Yemez Amca

• Sıra Sende

• Pop Muzik Moda Turgutça

• Para

• Oturak Alemi

• İsyanım Var

• Hüp Düt & Dabi Dabi

• Hop Dedik

• Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana

• Dah Diri Dom

• Best Of

• Bak Hele

• Arabası Var

• Sen Gittikten Sonra

• Yalaka Para

• Bay Bay Sakir Sakir

• Beni Görmek için Gelme

• Kaymak Lazım (2012)

• Son Nokta

FİLMOGRAFİSİ

• Omuz Omuza, 2004

• Dumanlı Yol,

• Reyting Hamdi, 1995-2007

• Olacak O Kadar