Ankaralı paraşütçüler Filistin'e destek için uçtu
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Ankaralı paraşütçüler Filistin'e destek için uçtu

Ankaralı paraşütçüler Filistin'e destek için uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne sessiz kalmayan Ankaralı yamaç paraşütçüleri, paraşütlerine astıkları Filistin bayrakları ile İsrail'e tepkilerini gösterdi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne sessiz kalmayan Ankaralı yamaç paraşütçüleri, paraşütlerine astıkları Filistin bayrakları ile İsrail'e tepkilerini gösterdi.

Beypazarı Üreğil Mahallesi'nde bulunan bin 450 metre yükseklikteki Ovacık Yaylasında toplanan yamaç paraşütçüleri, İsrail zulmü altındaki Filistinlilere destek olmak için paraşütlerine astıkları Filistin bayrakları ile uçuş yaptı.

Yamaç paraşütü ekibinin başında bulunan Yesevi Arama Kurtarma Genel Sekreteri Mustafa Çelik, "Sapan taşlarımız Filistin'e ulaşmaz ama en azından safımızı belli edelim diye bu eylemi yaptık. Devletimiz gerekeni yapacaktır ama biz de elimizden geleni yapmamız lazım" ifadelerini kullanırken, yamaç paraşütü pilotu Hakan Göktürk, "Burada bu faaliyeti gerçekleştirmemizdeki asıl amaç Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimize yapılan zulme kendimizce bir ses çıkartmak ama devletimizden de bir yaptırım bekliyoruz" dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Bekir Kutlar, "Belki bugün Filistin'e taş atamıyoruz ama uçuşumuzda bayraklarını sallandırarak onların yanında olduğumuzu göstermiş olduk" diyerek duygularını dile getirirken, yamaç paraşütü pilotu Aslan Şekerci de şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Filistin'de, Kudüs'te Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. Bunu protesto etmek için bayraklarını dalgalandırdık. Ama İslam nurunu muhakkak tamamlayacaktır muhakkak. Devlet yetkililerimizin de bir an evvel eyleme geçmesini istiyoruz." - ANKARA

Ankaralı paraşütçüler Filistin'e destek için uçtu
Ankaralı paraşütçüler Filistin'e destek için uçtu
Ankaralı paraşütçüler Filistin'e destek için uçtu
Ankaralı paraşütçüler Filistin'e destek için uçtu
Ankaralı paraşütçüler Filistin'e destek için uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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