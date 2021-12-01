Ankaralı baba oluyor…

Ankaralı ve Kemal'in hayatları Apollon ile Stella'nın beklenmeyen hamleleriyle tehlike altına girecek.

Dizinin on yedinci bölümünde neler olacak:

İngiliz karargahında ele geçirilen Bereli'ye, Zifir Petek'in bir sürprizi vardır. Kemal ise bu sürpriz karşılığında Ankaralı'nın yaşadığını silah arkadaşlarına söylemek zorunda kalır. Gerçeklerden haber siz İnci ve Kemal'in arası daha da kötüleşirken Ankaralı'yı hayatının en güzel haberi beklemektedir; baba olacaktır.

Kemal'in ele geçirdiği gizli belgeler sonrası Rauf, adaya gizlice dönüş yolculuğuna hazırlanırken Ankaralı; Apollon'un, Kemal ise kardeşi Stella'nın hamleleri ile tehlike altına girer.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak olan yeni bölümüyle 3 Aralık Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de...

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