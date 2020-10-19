Ankara zabıtası ilçe ilçe hijyen desteğine devam ediyor
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Ankara zabıtası ilçe ilçe hijyen desteğine devam ediyor

19.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:04
Ankara zabıtası ilçe ilçe hijyen desteğine devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtası, ilçe ilçe dolaşarak hem esnafa hijyen desteği sağlıyor hem de toplu taşıma araçlarında şeffaf panel uygulamasını yaygınlaştırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtası, ilçe ilçe dolaşarak hem esnafa hijyen desteği sağlıyor hem de toplu taşıma araçlarında şeffaf panel uygulamasını yaygınlaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri son olarak Kahramazankazan'da maske, siperlik ve dezenfektan dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Başkent'te hem esnafın hem de vatandaşların sağlığını korumak için yoğun mücadele veriyor. İlçe ilçe dolaşarak hijyen desteğini sürdüren Ankara zabıtası, son olarak Kahramankazan'da toplu taşıma ve pazar esnafına maske, dezenfektan ve siperlik dağıttı. Kahramankazan'da pazarcı ve ulaşım esnafının yanı sıra vatandaşlara da hijyen paketi desteği sağlayan zabıta, Kahramankazan Şoförler Odası'ndan gelen şeffaf kabin talebine de jet yanıt verdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 60 araca şeffaf kabin monte ederken, esnaf ve vatandaşlara ise 5'er litrelik 90 adet dezenfektan, 10 bin maske ve 100 siperlik dağıtımı gerçekleştirdi.

"Bu zorlu süreci atlatacağız"

Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, sadece merkezde değil ilçelerde de salgınla mücadeleye hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ankaramızın Kahramankazan ilçesinde minibüslere koruyucu kabin monte ettik. Dolmuşçu esnafımıza maske ve dezenfektan dağıtımının yanı sıra onlara sosyal mesafe kurallarını da anlattık. Bu zorlu süreci el ele verip atlatacağımızı düşünüyorum."

Kahramankazan Şoförler Odası Başkanı Bünyamin Akdere ise, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi süreci boyunca bize her konuda destek oldu. Maske ve dezenfektan desteğinin yanı sıra araçlarımıza şeffaf kabin de monte ettiler. Emekleri geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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