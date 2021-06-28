Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama için kurulan alan Sağlık çalışanları Bilgilerin kontrolü ve aşının hazırlanması Aşının yapılması Garda görevli personelin konuşması Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr.