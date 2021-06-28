Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama için kurulan alan Sağlık çalışanları Bilgilerin kontrolü ve aşının hazırlanması Aşının yapılması Garda görevli personelin konuşması Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr.
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama için kurulan alan
Sağlık çalışanları
Bilgilerin kontrolü ve aşının hazırlanması
Aşının yapılması
Garda görevli personelin konuşması
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sırrı Kotanoğlu'nun açıklaması ANKARA - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda oluşturulan alanda aşılama yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem