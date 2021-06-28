Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama
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Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama için kurulan alan Sağlık çalışanları Bilgilerin kontrolü ve aşının hazırlanması Aşının yapılması Garda görevli personelin konuşması Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr.

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama için kurulan alan

Sağlık çalışanları

Bilgilerin kontrolü ve aşının hazırlanması

Aşının yapılması

Garda görevli personelin konuşması

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sırrı Kotanoğlu'nun açıklaması ANKARA - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda oluşturulan alanda aşılama yapıldı.

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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