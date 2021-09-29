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Ankara'yı ayağa kaldıran olay! Okul görevlisi, öğrencileri taciz etti

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Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan şahsın, 2 öğrenciyi taciz ettiği öne sürüldü. Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatmasının ardından gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olay, bölge halkının büyük tepkisine neden oldu. İlçedeki ortaokulda görev yapan şahsın, 2 öğrenciyi taciz ettiği öne sürüldü.

ÖĞRETMENLERİNE ANLATTILAR

Çocukların konuyu öğretmenlerine anlatması üzerine temizlik görevlisi S.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'yı ayağa kaldıran olay! Okul görevlisi, öğrencileri taciz etti
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