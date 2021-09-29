Ankara'yı ayağa kaldıran olay! Okul görevlisi, öğrencileri taciz etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olay, bölge halkının büyük tepkisine neden oldu. İlçedeki ortaokulda görev yapan şahsın, 2 öğrenciyi taciz ettiği öne sürüldü.

ÖĞRETMENLERİNE ANLATTILAR

Çocukların konuyu öğretmenlerine anlatması üzerine temizlik görevlisi S.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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