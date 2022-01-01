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Ankara, yeni yıla tedbirlerle girdi

Ankara, yeni yıla tedbirlerle girdi
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'da yeni yılın gelişini kutlamak isteyen vatandaşlar, Kızılay Meydanı'nda toplandı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da yeni yılın gelişini kutlamak isteyen vatandaşlar, Kızılay Meydanı'nda toplandı. Yeni yıl kutlamaları sırasında ekipler yoğun tedbir aldı.

Ankara'da 2022 yılının gelişini kutlamak isteyen vatandaşlar, Kızılay Meydanı'nda bir araya geldi. Saatlerin 00.00'a yaklaşmasıyla birlikte meydanda vatandaşların yoğunluğu arttı. Yeni yılı karşılamak isteyenler hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek eğlendi.

Ankara'da kutlamaların yoğun olduğu adreslerde güvenlik güçleri de yoğun önlemler aldı. Meydana girişlerde üst araması ve GBT sorgusu yapan ekipler, olası bir aksaklığın yaşanmaması için de kutlamalar bitene kadar uygulama yaptı.


Ankara, yeni yıla tedbirlerle girdi

Ankara, yeni yıla tedbirlerle girdi

Ankara, yeni yıla tedbirlerle girdi

Ankara, yeni yıla tedbirlerle girdi

Ankara, yeni yıla tedbirlerle girdi

Ankara, yeni yıla tedbirlerle girdi

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