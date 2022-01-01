Ankara, yeni yıla tedbirlerle girdi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da yeni yılın gelişini kutlamak isteyen vatandaşlar, Kızılay Meydanı'nda toplandı. Yeni yıl kutlamaları sırasında ekipler yoğun tedbir aldı.

Ankara'da 2022 yılının gelişini kutlamak isteyen vatandaşlar, Kızılay Meydanı'nda bir araya geldi. Saatlerin 00.00'a yaklaşmasıyla birlikte meydanda vatandaşların yoğunluğu arttı. Yeni yılı karşılamak isteyenler hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek eğlendi.