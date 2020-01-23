Ankara Valisi Şahin: "Can ve mal kaybı yok"

23.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:50

Ankara Valisi Vasip Şahin, Akyurt'ta meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Ankara Valisi Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA