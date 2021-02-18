Ankara Vali Yardımcısı ve Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Soylu ATO'yu ziyaret etti
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Ankara Vali Yardımcısı ve Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Soylu ATO'yu ziyaret etti

18.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:56
Ankara Vali Yardımcısı ve Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Soylu ATO'yu ziyaret etti

Ankara Vali Yardımcısı ve Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu, Ankara Ticaret Odasına (ATO) ziyarette bulundu.

Ankara Vali Yardımcısı ve Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu, Ankara Ticaret Odasına (ATO) ziyarette bulundu.

Soylu, Esenboğa Havalimanı'nın işleyişinden sorumlu heyetle ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile ATO Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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