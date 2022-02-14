Ankara su kesintisi! 14 Şubat Pazartesi Ankara'da hangi bölgelerde sular gidecek? Ankara'da sular ne zaman gelir?

Ankara'da hangi ilçelerde sular gidecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Sular ne zaman geri gelecek? 14 Şubat Pazartesi Ankara'da hangi bölgelerde sular gidecek? Sular ne zaman gelir? Bugün hangi ilçelerde sular gidecek? Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? Sular saat kaç ile kaç arasında kesilecek? Su kesintisi ne zaman bitecek? ASKİ 14 Şubat Ankara su kesintisi ve saatleri sizlerle...

14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

POLATLI

Arıza Tarihi: 14.02.2022 14:00:00

Tamir Tarihi: 14.02.2022 20:00:00

Detay: Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Ataç Sokak üzerinde Hat tapalama çalışması nedeniyle Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi Bir Bölümü, Yeni Mahalle Bir Bölümü, Polatlı Devlet Hastanesi Bölgesi, Ticaret Borsası

SİNCAN

Arıza Tarihi: 14.02.2022 14:30:00

Tamir Tarihi: 14.02.2022 19:00:00

Detay: Törekent Mahallesi 297 sokak içerisinde oluşan şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: 290 sokak - 292 sokak - 293 sokak - 262 sokak - 297 sokak - 296 sokak -297 sokak -294 sokak -295 sokak - 300 sokak-305-sokak

MAMAK

Arıza Tarihi: 15.02.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 15.02.2022 21:00:00

Detay: Başkanlığımızca ihale edilen, Mirsan teknik yapı san. Ve Tic. A.ş. yükleniminde yapımı devam etmekte olan ve yapı denetimi Başkanlığımızca yürütülen " Çubuk, Akyurt ve Keçiören İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçmesuyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi " kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Mamak ilçesi Ortaköy ve Kutludüğün mahallelerinin orta-alt kat şebekelerinin beslemesi amacıyla yapılan duktil Ø300 mm çapındaki iletim hattı imalatının, P26 Pompa İstasyonu mevcut Ø500 mm duktil hatta bağlantı çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu bağlantıların 15.02.2022 Salı günü saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılması planlanmakta olup Mamak Su ve Kanalizasyon Bölge Müdürlüklerinden alınan bilgiler doğrultusunda Mamak ilçesi Yeşilbayır, Şahapgürler, Eski Bayındır, Yeni Bayındır, Küçük Kayaş ve Kıbrısköy Mahallelerine kısmen su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Yeşilbayır, Şahapgürler, Eski Bayındır, Yeni Bayındır, Küçük Kayaş ve Kıbrısköy Mahallelerine kısmen su verilemeyecektir.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 14.02.2022 16:00:00

Tamir Tarihi: 14.02.2022 19:00:00

Detay: Kırkkonaklar Mahallesi 305 Sokak içerisinde ani oluşan PE110'luk şebeke ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Kırkkonaklar Mahallesi ve civarı

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