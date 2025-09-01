Ankara SİNCAN su kesintisi! 1-2 Eylül ASKİ Sincan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
ASKİ Sincan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sincan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Eylül Ankara Sincan su kesintisi saatleri...
SİNCAN SU KESİNTİSİ
ASKİ Sincan su kesintisi açıklandı:
Arıza Tarihi: 1.09.2025 19:50:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 09:00:00
Detay: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Temelli Hürriyet Mahallesi, Çokören Mahallesi, Beyobası Mahallesi.
---
Arıza Tarihi: 1.09.2025 18:35:00
Tamir Tarihi: 2.09.2025 09:00:00
Detay: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Sincan Saraycık Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Tandoğan Mahallesi, Çimşit Mahallesi, Fatih Mahallesi.