Ankara SİNCAN su kesintisi! 1-2 Eylül ASKİ Sincan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Sincan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

SİNCAN SU KESİNTİSİ

ASKİ Sincan su kesintisi açıklandı:

Arıza Tarihi: 1.09.2025 19:50:00

Tamir Tarihi: 2.09.2025 09:00:00

Detay: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Temelli Hürriyet Mahallesi, Çokören Mahallesi, Beyobası Mahallesi.

---

Arıza Tarihi: 1.09.2025 18:35:00

Tamir Tarihi: 2.09.2025 09:00:00

Detay: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Sincan Saraycık Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Tandoğan Mahallesi, Çimşit Mahallesi, Fatih Mahallesi.