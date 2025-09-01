Ankara SİNCAN su kesintisi! 1-2 Eylül ASKİ Sincan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara SİNCAN su kesintisi! 1-2 Eylül ASKİ Sincan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
ASKİ Sincan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sincan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Eylül Ankara Sincan su kesintisi saatleri...

SİNCAN SU KESİNTİSİ

ASKİ Sincan su kesintisi açıklandı:

Arıza Tarihi: 1.09.2025 19:50:00

Tamir Tarihi: 2.09.2025 09:00:00

Detay: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Temelli Hürriyet Mahallesi, Çokören Mahallesi, Beyobası Mahallesi.

Arıza Tarihi: 1.09.2025 18:35:00

Tamir Tarihi: 2.09.2025 09:00:00

Detay: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Sincan Saraycık Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Tandoğan Mahallesi, Çimşit Mahallesi, Fatih Mahallesi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
