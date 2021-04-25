Ankara şehidini toprağa verdi
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Ankara şehidini toprağa verdi

Ankara şehidini toprağa verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Görev sırasında rahatsızlanarak Şehit olan Mamak'ın Kutludüğün Mahallesi ikametine kayıtlı Uzman Çavuş Nazmi Çelik toprağa verildi.

Görev sırasında rahatsızlanarak Şehit olan Mamak'ın Kutludüğün Mahallesi ikametine kayıtlı Uzman Çavuş Nazmi Çelik toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde görevde olduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Nazmi Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. Hayatını kaybeden Şehit Nazmi Çelik Ankara Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından Kutludüğün Mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuşun cenazesine, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve bazı milletvekilleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından göz yaşlarına hakim olamayan Şehit Nazmi Çelik'in ailesi, şehidin tabutunu öperek uğurladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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