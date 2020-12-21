Ankara'nın neyi meşhur? Ankara'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Ankara'nın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Ankara'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Ankara'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Ankara'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Ankara'nın en meşhur yemekleri, Ankara'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Ankara'nın neyi meşhurdur, Ankara'nın nesi meşhur? Ankara'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ANKARA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Ankara ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Beypazarı Kurusu

Ankara Simidi

Ankara Tava

Beypazarı Güveci

Bazlama Kebabı

Çubuk Turşu

Ankara Balı

Tamtak Tiridi

Entekke Böreği

Yemlik Cacığı

Efelek Sarması

İnceğiz Çorbası

Şibit Tatlısı

Öllüğün Körü

Mamak Kurabiyesi

Ankara'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.