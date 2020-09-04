Ankara'nın içme suyunu besleyen çaydaki kimyasal atık temizlendi Ankara'nın içme suyunu besleyen çaydaki kimyasal atık temizlendiANKARA'nın içme suyunun bir kısmının karşılandığı Kurtboğazı Barajına akan çaydaki kimyasal atıkların oluşturduğu kirlilik temizlendi.

Ankara'nın içme suyunu besleyen çaydaki kimyasal atık temizlendi

ANKARA'nın içme suyunun bir kısmının karşılandığı Kurtboğazı Barajına akan çaydaki kimyasal atıkların oluşturduğu kirlilik temizlendi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kimyasal atığın baraja ulaşmadığını belirterek, "Ankara'nın içme suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmedi" dedi.

Kızılcahamam ilçesindeki Kurtboğazı Barajı'na akan Mera Çayı'nda, önceki gün yoğun koku ve kirlilik gören vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ve ASKİ ekipleri, çayın 1 kilometrelik bölümünde, kimyasal atık tespit etti. İlk incelemelerde, atığın madeni yağ ve atık yağ geri kazanım tesislerinden çıkan tehlikeli atıklar olduğu belirlendi. Ayrıca sudaki bazı balık ve yengeçlerin öldüğü görüldü. ASKİ'ye bağlı 70 kişilik ekip, dünden itibaren çayda inceleme yaptı, kirliliğe yol açan atığın kesin tespiti için sudan numune alındı. Bugün de iş makinaları ve vidanjörlerle temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonucu çaydaki kirlilik tamamen temizlendi.

'KİRLİLİK KURTBOĞAZI'NA ULAŞMADI'

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, çayda yapılan temizlik çalışmalarını inceledi. Öztürk, baraj girişinden 1 kilometre geriye önlem amaçlı bariyer kurulduğunu belirterek, "Tam da tahmin ettiğimiz gibi atık yağ ve madeni yağ geri kazanım tesisinden çıkan tehlikeli kimyasal atık söz konusu. Zaten önlem amaçlı baraj girişinden 1 kilometre önceye bariyer kurduk. Kirlilik Kurtboğazı Barajı'na ulaşmadı" dedi.

Ayrıca Ankara'nın içme ve kullanma suyunun arıtıldığı İvedik Arıtma Tesisinin de teyakkuza geçirildiğini kaydeden Öztürk, "Anlık olarak tesise giren ve çıkan su detaylı şekilde inceleniyor. Herhangi bir kirliliğin tesisimize ulaşmadığı tespit edildi. Ankara'nın içme suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmedi. Vatandaşlarımız musluklardan akan suyu gönül rahatlığı ile tüketebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA