ANKARA MSB Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
12.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:43
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." denildi.
ANKARA, (DHA)-
Kaynak: DHA