ANKARA MSB Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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ANKARA MSB Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:43

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." denildi.

ANKARA, (DHA)-

ANKARA MSB Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

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