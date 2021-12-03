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Ankara Mogan Gölü'nde erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara Mogan Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nde kimliği henüz belli olmayan bir erkek cesedi bulundu.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nde kimliği henüz belli olmayan bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Mogan Gölü'nün etrafında yürüyüş yapan vatandaşlar gölde bir erkek cesedi olduğunu fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden dalgıç polisler verdikleri uzun uğraş sonucunda cesedi sudan çıkartı. Ölen kişinin kimlik bilgilerinin henüz belli olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ANKARA

Ankara Mogan Gölü'nde erkek cesedi bulundu

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