Ankara Messi ne demek? 'Ankara Messi' nedir, ne anlama geliyor? İspanyolca 'Encara' ne demektir?
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Ankara Messi ne demek? 'Ankara Messi' nedir, ne anlama geliyor? İspanyolca 'Encara' ne demektir?

Ankara Messi ne demek? 'Ankara Messi' nedir, ne anlama geliyor? İspanyolca 'Encara' ne demektir?
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Geçtiğimiz gün PSG resmi Twitter hesabında "Ankara Messi" paylaşımı yapmıştı. Bunun ardından vatandaşlar Ankara Messi ne demek, nedir, ne anlama geliyor merak etti. Hatırlayanlar bilir Messi'nin Getafe'ye attığı efsane bir gol vardı. Bu golde spiker Ankara Messi diyordu. Peki, Ankara Messi nedir, ne anlama gelir? İspanyolca'mı? İşte tüm detaylar...

PSG'nin Lionel Messi transferi tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Fransız devinin İspanya sosyal medya hesabı son "Ankara Messi" paylaşımıyla Türk kullanıcıların da dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Ankara Messi ne demek? 'Ankara Messi' nedir, ne anlama geliyor? İspanyolca 'Encara' ne demektir?

PSG'NİN ANKARA MESSİ PAYLAŞIMI

PSG'nin İspanya sosyal medya hesabı, "Ankara Messi" paylaşımıyla Türk kullanıcıların dikkatini çekti. İspanyol spikerlerin Messi topla dribling halindeyken kullandığı "Encara, encara" ifadesinin telaffuzu olan "Ankara" kelimesiyle paylaşım yapan Fransız devi, kısa süre içinde Türklerden binlerce etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

Ankara Messi ne demek? 'Ankara Messi' nedir, ne anlama geliyor? İspanyolca 'Encara' ne demektir?

TÜRKLERDEN BEĞENİ YAĞDI

İspanyol spikerlerin Messi topla dribling halindeyken kullandığı "Encera, encera" ifadesinin telaffuzu olan "Ankara" kelimesiyle paylaşım yapan Fransız devi, Türk kullanıcılardan binlerce etkileşim aldı. Türkler, "Ankara Messi" paylaşımına birbirinden ilginç yorumlar yaptı.

ANKARA MESSİ NE DEMEK?

Hatırlayanlar olacaktır. Messi yıllar önce Getafe'ye karşı efsane bir gol atmıştı. Bu golde spiker "Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi" diye tekrar yapmıştı. Aslında buradaki Ankara Messi ifadesi telaffuz olarak okunuyor. Yani kelimenin gerçeği "Encara" şeklindedir.

"Encara" İspanyolca bir kelimedir. Google translate çevirisine göre anlamı ise "Henüz" demektir. İfadenin gerçeği "Encara Messi" şeklindedir. Spiker bu ifadeyi Messi top sürerken söylemektedir. Türkçe karşılığı ise Messi halen topa sahip, top hala Messi'de vb. anlamlara geliyor diyebiliriz.

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