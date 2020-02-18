Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

18.02.2020 07:59 | Son Güncelleme: 18.02.2020 07:59

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı bünyesindeki mahrem yapılanmasına yönelik 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlatıldı. Örgütün Adalet Bakanlığı bünyesindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 71 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.Şüpheliler arasında zabıt katibi, icra müdür ve memurları, teknik personel ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 33 aktif çalışanın yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA