Ankara Kılıçdaroğlu: Metni Görmeden Bir Şey Söylemem Doğru Olmaz

Kılıçdaroğlu: Metni görmeden bir şey söylemem doğru olmaz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın 'Gerekçeli kararı' ile ilgili, "Genel merkezde arkadaşlarla görüşeceğiz, durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesi'nce Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu'na, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, CHP milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Levent Gök, Gamze Taşcıer ve Yıldırım Kaya eşlik etti. Ayrıca iftara çok sayıda vatandaşta katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, iftardan sonra yaptığı konuşmada ramazan sofralarında, siyasi konuşma yapılmasını doğru bulmadığını belirterek, "Çünkü pek çok vatandaşımız var. Her vatandaşımızın kendi siyasi görüşü var ve ben herkesin siyasi görüşüne saygı duyan bir insanım. Asıl ihtiyaç duyulan şey, adalettir? ifadelerini kullandı.

'EN BAŞTA YÖNETİCİLER ADALETLİ DAVRANACAK'

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

'Birbirimizi seveceğiz, kabahatlerimiz varsa kabahatlerimizi açmayacağız, afişe etmeyeceğiz, olabildiğince kapatacağız. Birimizin hatası varsa, hatamızı düzeltmeye çalışacağız. Belediye başkanlarımız göreve başladığında ben onlara, 'Herkese eşit davranacaksınız, ayrım yapmayacaksınız, bir vatandaşın derdi varsa, belediye başkanı olarak o dertle ilgileneceksiniz, kul hakkı yemeyeceksiniz, harcadığınız her kuruşun hesabını halka vereceksiniz' dedim. Adalet kadar güzel bir kavram yoktur. Devletin ve insanlığın temeli adalettir. Eğer bir insan adilse, herkes o insana saygı gösterir. Adalet saygının da temelidir. Adalet insan olmanın, hukuk devletinin temelidir. Adalet bu açıdan çok soylu bir kavramdır. Adaletli davranacak olanlar en başta yöneticilerdir. Yöneticiler, insanlar arasında ayrım yapmamalıdırlar.??

'METNİ GÖRMEDEN BİR ŞEY SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ'

Kılıçdaroğlu, salondan ayrılırken gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ile ilgili YSK'nın 'Gerekçeli kararı' hakkında sorulan sorular üzerine şöyle konuştu:

"Şimdi genel merkeze gidiyoruz, Faik beyle görüştük. Faik bey zaten bir basın toplantısı yapacak. Konuyu, kamuoyuyla paylaşacak. Bende şimdi genel merkeze gidiyorum, orada arkadaşlarla görüşeceğiz, durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz.?

Kaynak: DHA