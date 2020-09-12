Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
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Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
12.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:07

Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, gelecek iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: AA

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